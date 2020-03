Governo madeirense mantém escolas a funcionar

Depois de ter reunido, esta manhã, na Quinta Vigia, com alguns dos membros do Executivo madeirense, o Presidente do Governo Regional deu uma conferência de imprensa, onde fez um balanço das medidas preparatórias e da capacidade de resposta da Região face ao surto de coronavírus, bem como, ainda, analisar o impacto que o COVID-19 está e poderá vir a ter na nossa economia.

Eis algumas notas dominantes da intervenção de Miguel Albuquerque:

. As escolas não vão fechar.

. Recomenda o adiamento das viagens dos finalistas.

. Não há decisão definitiva sobre a festa da flor.

. Os comandantes dos navios têm que dar nota de controlo sanitário antes de entrarem no Porto do Funchal.

. Há um iate italiano proveniente de Itália impedido de atracar. Vai ficar ao largo.

. Há quebra de entradas de turistas entre 15 a 20%.

. Casal dinamarquês que não respeitou a quarentena será alvo de processo judicial.

Devido a esta conferência de imprensa, Miguel Albuquerque cancelou uma visita agendada para a manhã de hoje à empresa ILHOPAN – Panificação e Pastelaria Lda.