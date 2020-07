Albuquerque desvaloriza Centeno no Banco de Portugal

Sobre a entrada do ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, como governador do Banco de Portugal, o presidente do Governo Regional desvalorizou a mudança por considerar que "neste momento os reguladores não funcionam em Portugal".

Lembrou os casos do passado recente que envolveram o Banco de Portugal lembrou que "basta ver o que se passou para perceber que um dos problemas que nós temos é um conjunto de corporações se apoderaram dos recursos do estado", acusou.

E isso deve-se, na verdade, a uma situação em que os reguladores não funcionaram bem".

Reconheceu que o ex-ministro "é um homem competente", mas lembrou que o papel de governador do Banco de Portugal "é um papel completamente diferente", manifestando a expectativa que as coisas possam funcionar bem, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos com todos os "escândalos na banca para perceber que não funcionou bem", concluiu.

As declarações foram feitas à margem de uma visita à Associação de Teatro Metaphora, em Câmara de Lobos.