Governo lança selo comemorativo dos 20 anos de Laurissilva da Madeira

No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Florestas, cujo tema incide sobre o 20.º aniversário da Laurissilva da Madeira, enquanto Património Mundial Natural da UNESCO, o Governo Regional lançou um selo comemorativo dos 20 anos da Laurissilva que irá circular no espaço nacional e europeu, estando disponível para aquisição através dos Centros de Recepção do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza - IFCN, IP-RAM.

Esta é uma forma de atingir um público-alvo mais vasto, externo à comunidade madeirense residente.

Segundo a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, o grupo Wider Property (proprietário do Centro Comercial La Vie), através do seu projecto de sustentabilidade ambiental ‘Go Green’, associou-se a estas comemorações, prestando uma homenagem à floresta nativa da Madeira, divulgando e promovendo esta iniciativa no seu espaço comercial, tendo inaugurado hoje uma exposição fotográfica no piso 0 do shopping.

Ainda no âmbito desta iniciativa, irão ser distribuídos aos utentes e visitantes daquele espaço comercial, ao longo do dia 21 de março, sacos de pano alusivos ao tema, chamando a atenção da população para a data comemorativa.