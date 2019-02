Governo investe um milhão de euros para restaurar tectos da Sé Catedral do Funchal

O Governo Regional vai investir cerca de um milhão de euros para restaurar os tectos da Sé Catedral do Funchal.

A Portaria que autoriza a distribuição dos encargos orçamentais relativos à “aquisição de serviços de conservação e restauro dos tectos mudéjares da Sé do Funchal (bens móveis integrados, talha e pintura) no montante total de 860.000” (sem IVA) foi publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.

Os encargos foram repartidos em duas fases, sendo que 338.625 euros serão executados em 2019 e os restantes 521.375 em 2020. Contas feitas, estamos a valor num valor com IVA que ronda um milhão de euros.

A ordem foi assinada pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e pela secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.