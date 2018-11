Governo incentiva à natalidade

A manchete deste domingo, 17 de Novembro de 2018 é taxativo. 400 euros por bebé e ao qual explicamos com um pequeno texto. “A partir de Janeiro de 2019, o Governo Regional vai atribuir a todas as crianças que nascerem na Região, o cartão ‘Kit Bebé’. A medida, que consta do Orçamento, visa ser mais um incentivo ao aumento da natalidade, a par de outras iniciativas que têm como objectivo melhorar o bem-estar das famílias”. Saiba mais na página 3.

No entanto, a foto que marca esta edição foi a conquista na estrada. Alexandre é campeão do ERT. “O piloto do Team Vespas foi segundo no Rali do Algarve e sagrou-se vencedor do troféu ‘European Rally’”, resumimos aquilo que poderá ler, extensivamente, nas páginas 20 e 21.

Em termos políticos, Margarida Pocinho é 5.ª na lista do CDS/PP às Eleições Europeias. Se não conhece esta madeirense, saiba quem é na página 8.

Curiosamente, da mesma classe da candidata anunciada e em termos de medidas políticas, saiba que as Reformas vão evitar excesso de professores, uma vez que “até 2025/2026, cerca de 600 docentes dos quadros da Região deverão aposentar-se”, salienta a notícia da página 4.

Por fim, também mete política e justiça, a notícia de que Patrícia Dantas Caires nega fraude. E as reações: “PS-Madeira quer Comissão de Inquérito e ouvir Pedro Calado sobre o tema.” Saiba mais na página 9.

