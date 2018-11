Governo gasta 100 mil euros em consultoria jurídica para o concurso do novo Hospital

A Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas celebrou com a Sociedade Rebelo de Sousa & Advogados Associados um contrato para a consultoria jurídica no âmbito do procedimento de contratação pública para a construção do Hospital Central da Madeira.

A aquisição deste serviço está orçada num valor máximo de 100 mil euros, tendo como prazo de execução o limite máximo de três anos, com início a 15 de Novembro de 2018 (data da celebração do contrato).

O Conselho de Governo Regional autorizou, a 25 de Outubro, a abertura do concurso público para a construção do novo Hospital Central da Madeira. O procedimento será o de concurso público internacional com qualificação prévia.