Governadora do Distrito 1960 visita o Rotary Club Machico-Santa Cruz

O Rotary Club Machico-Santa Cruz recebe, no próximo dia 12 de Novembro, a visita da governadora do Distrito 1960, Mara Duarte. A governadora do Distrito 2201, de Espanha, Ana Puerto, acompanhará também esta visita inserida numa partilha Rotária de visitas conjuntas entre Portugal e Espanha.

Trata-se de um dos momentos mais importantes do ano rotário, em que os associados do clube têm a oportunidade de ter um contacto mais próximo com a sua governadora, bem como uma oportunidade para dar a conhecer o seu trabalho, a sua realidade e o contexto socioeconómico da comunidade onde está inserido.

O dia 12 de Novembro será um dia intenso de trabalhos, onde estão previstas audiências nos respectivos passos dos concelhos, com os presidentes das Câmaras Municipais de Santa Cruz, às 10h30, e Machico, às 11h30, para apresentação de cumprimentos.

Pelas 14h30, a governadora e os associados do Rotary Clube irão ainda visitar uma das mais antigas empresas madeirenses ligadas ao ramo alimentar, a empresa Insular de Moinhos, sediada na Zona Franca Industrial.

Às 16 horas será feita a visita à Sala do Tesouro da Igreja Matriz de Machico, que abriu recentemente.

O programa da visita oficial termina com um jantar festivo alusivo à visita da governadora do Distrito que acontecerá às 20 horas, no hotel Four Views Oasis, no Caniço. A ocasião do jantar festivo servirá também para emblemar dois novos elementos para o clube. O jantar é de acesso livre, sendo que as reservas podem ser feitas, até o dia 8 de Novembro, através de correio electrónico ([email protected]).

Sobre a actividade do Rotary Club

Neste ano rotário, 2019-2020, que tem como lema ‘Rotary Conecta o Mundo’, que se iniciou no passado dia 28 de Junho, o Rotary Club Machico - Santa Cruz tem empenhado a sua acção na formação dos rotários, através da iniciativa Conversas em Rotary, no foco em aumentar o quadro social, como instrumento para servir as suas causas, na promoção de parcerias com entidades que têm fins altruístas e correspondam a necessidades da população, na divulgação da actividade e dos fins de Rotary Internacional e tem dedicado uma atenção especial ao apoio a alunos de mérito.