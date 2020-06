GNR comemora 11.º aniversário com conto infantil

Inserido nas comemorações dos 11 anos do Comando Territorial da GNR na Madeira, que se celebra no próximo dia 23 de Junho, a GNR no Porto Santo realiza uma iniciativa para comunidade educativa.

A GNR escreveu um conto intitulado ‘Guardoo – Anjo da guarda na Ilha da Madeira’, que será lido a 35 alunos de turmas das escolas primárias do Campo de Baixo e Externato Nossa Senhora da Conceição, num econtro que terá lugar, pelas 11 horas da próxima sexta-feira, dia 19 de Junho, no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Para além da colaboração das escolas, a GNR vai contar com o apoio da Câmara Municipal do Porto Santo (CMPS), que irá transmitir o evento em directo na página de Facebook da autarquia, a partir das 10h45.

Esta colaboração da CMPS permitirá que todas as escolas do Porto Santo e da Madeira possam também assistir à leitura do conto.