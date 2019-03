Gilles Lipovetsky defendeu no Funchal a importância das cidades educadoras no congresso ‘Lugares Pioneiros’

O filósofo francês Gilles Lipovetsky foi o orador da conferência plenária do segundo dia do congresso Lugares Pioneiros, organizado pelas câmaras de Machico e do Funchal.

Nos trabalhos de hoje, que decorrem no Teatro Municipal do Funchal - Baltazar Dias, sob o tema ‘Cidades Globais - Cidades Educadoras’ o referido filósofo afirmou a importância das cidades educadores, que devem assumir um papel fundamental na educação não formal. Neste âmbito, há um destaque à cultura, num duplo sentido; acesso a bens culturais e, talvez até mais importante, à prática cultural. São dimensões capazes de satisfazerem um conjunto de necessidades do ser humano, como as de aceitação de felicidade. Mas, a cultura não dá uma vida feliz, apenas momentos de felicidade, que é o que se pretende.

A cultura tem também um papel para a sociedade como um todo ao, devidamente valorizada, ser capaz de, indirectamente, prevenir fenómenos de radicalização.

Os trabalhos decorrem durante todo o dia, no espaço referido.

Amanhã, o congresso termina com uma visita guiada no Funchal, com concentração, às 9h30, em frente à Sé do Funchal.