Funchal reforça cooperação com entidades chinesas no domínio da mobilidade e inovação tecnológica

O vereador Bruno Martins, que tutela os pelouros da Mobilidade e Trânsito na Câmara Municipal do Funchal, recebeu, nos Paços do Concelho, ao abrigo do Projecto Europeu CIVITAS Destinations, uma delegação composta por representantes de diversas entidades chinesas, para debater a mobilidade e inovação tecnológica.

A reunião, que contou com a presença de entidades responsáveis por empresas tecnológicas, operadores de transporte público e unidades de desenvolvimento urbano chinesas, afigurou-se como “uma oportunidade para estabelecer, no futuro, protocolos de cooperação e desenvolvimento tecnológico, que permitam fortalecer a colaboração internacional em pesquisa e inovação, que neste caso específico é direccionada entre o Funchal e a China”, referiu Bruno Martins.

O autarca salienta que “foi abordada também a mobilidade no Funchal e as medidas de carácter tecnológico que têm sido implementadas na nossa cidade, com enfoque especial nas passadeiras inteligentes, que foram instaladas recentemente na Estrada Monumental, no sistema de monitorização de tráfego em tempo real e emissões de poluentes, e na aplicação “Município do Funchal”, que foi lançada no passado mês de setembro”.

O projecto CIVITAS Destinations, no qual a Autarquia participa de forma activa desde 2016, tem a duração de quatro anos e é composto por um conjunto de acções inovadoras, financiadas pelo Programa Horizonte 2020 da União Europeia, cujo objectivo principal é a integração de estratégias de mobilidade e turismo sustentável através do desenvolvimento de soluções inovadoras.