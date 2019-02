Funchal homenageou Orquestra Clássica da Madeira com placa comemorativa no Baltazar Dias

A vereadora Madalena Nunes acompanhou, este fim-de-semana, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o Concerto Solidário organizado pela Orquestra Clássica da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, cujas verbas angariadas reverteram a favor do Lions Clube do Funchal, uma Organização Sem Fins Lucrativos que faz serviço comunitário. No final do evento, foi descerrada, por iniciativa da Autarquia, uma placa de homenagem à Orquestra Clássica da Madeira, pelos seus 55 anos de dinamização cultural ao serviço da Região.

Madalena Nunes congratulou, desde logo, a Orquestra Clássica da Madeira por mais este aniversário, considerando que, ao longo dos anos, a OCM “tem oferecido emoções, educando públicos e unindo as pessoas em torno de uma linguagem comum que é a música. Nestes 55 anos, foi possível conquistar e fidelizar o público madeirense, mas igualmente o público que nos visita de toda a parte, o que vinca o carácter cosmopolita do Funchal”.

A autarca realçou também o papel importante desenvolvido pela Orquestra na área pedagógica e social, “quer na integração de alunos do Conservatório em alguns dos seus concertos, permitindo-lhes a experiência de tocarem com músicos profissionais, quer no projecto ‘Orquestra Solidária’, cujas receitas revertem a favor de causas sociais e instituições sem fins lucrativos, criando bolsas de estudo e conjugando essas mesmas acções com a sua actividade profissional e artística”.

Madalena Nunes defendeu que a Orquestra Clássica da Madeira “tem sabido viajar pelo tempo, enfrentando diferentes desafios e conseguindo sempre ultrapassá-los com qualidade e entusiasmo. Nunca cruzaram os braços. Por vezes, quando se inicia um projecto, o mais difícil não é criá-lo, mas sim mantê-lo vivo e pujante, apesar dos contextos que se vão atravessando. E a nossa Orquestra Clássica tem conseguido esse feito”.

Dirigindo-se aos responsáveis da Orquestra Clássica da Madeira, aos profissionais que dela fazem parte, às produtoras e às equipas artística e administrativa, Madalena Nunes concluiu, agradecendo “o empenho, a elevada dedicação, o profissionalismo e o especial rigor com que estes profissionais preparam e concretizam as suas temporadas artísticas na Região. Os funchalenses só podem estar orgulhosos deste projecto. É por isso que colocamos agora, nas paredes deste fantástico Teatro, uma placa que vai lembrar eternamente este fabuloso colectivo.”