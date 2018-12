Funchal abre concursos internos de acesso na carreira de Fiscal Municipal

A Câmara Municipal do Funchal prepara-se para abrir os concursos internos de acesso na carreira de Fiscal Municipal, que deverão abranger a promoção de 10 fiscais e a contratação de outros 4 novos colaboradores. O vice-presidente Miguel Silva Gouveia, no final da habitual reunião de Câmara, a última deste ano, afirmou que “acabamos verdadeiramente o ano com chave de ouro, dando início aos concursos de promoção nas carreiras não revistas e resolvendo mais esta questão importante no âmbito dos nossos recursos humanos”.

Além desta conclusão, tal como o DIÁRIO já havia avançado na edição impressa de hoje, a CMF autorizou o alargamento do Caminho do Jamboto. “A obra irá ao encontro das expectativas da população de Santo António”, referiu o autarca. Esta obra irá permitir uma nova acessibilidade entre o Caminho da Terra Cgã e o Caminho da Casa Branca. A obra não mereceu resposta por parte do Governo Regional, apesar do pedido de financiamento por parte da autarquia funchalense.

Todos os pontos que estiveram em discussão foram aprovados por unanimidade.

PSD lamenta falta de aposta no Mercado dos Lavradores

Rubina Leal, vereadora na CMF, referiu que o PSD informou a autarquia de que o concurso para os fiscais deveria ser aberto ainda este ano, tendo em conta os requisitos legais. Por outro lado, a vereadora fez um balanço da oposição social-democrata na CMF, este ano, referindo que teve uma posição “construtiva”.

“Sempre que possível, apresentamos propostas e recomendações. Foram mais de 30 aquelas que apresentámos, foram poucas as que foram aprovadas e aquelas que o foram ainda não foram executada”, disse Rubina Leal.

No entanto, a social-democrata referiu que, “há mais de 40 anos que o Mercado dos Lavradores, ante véspera de Natal, encerra as suas portas à hora de almoço”. O PSD afirma que, antes do dia 23, é altura de adquirir os produtos hortículas e frutas, pelo que não é comum este encerramento, hoje, à hora de almoço. Rubina Leal defendeu um maior apoio ao Mercado e aos agricultores, pelo que o horário de funcionamento, nesta altura, deveria ser revisto.

O PSD visitou, hoje, vários serviços da autarquia, apresentando cumprimentos de Bom Natal.