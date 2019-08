Frente MarFunchal apresentou hoje nova imagem institucional

Conforme avançou o DIÁRIO na sua edição imprensa desta quarta-feira (29 de Agosto), a Frente MarFunchal terá um novo ‘rosto’. A empresa municipal que gere os complexos balneares e praias do Funchal, apresentou esta manhã, no Complexo Balnear da Ponta Gorda, a sua nova imagem institucional e respectiva mascote promocional, num momento que contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Idalina Perestrelo.

A autarca, que tutela a Frente Mar, destacou, na ocasião, “o fundamental trabalho conjunto entre a empresa municipal e a autarquia, que se tem reflectido este ano, uma vez mais, em praias cheias”

“As nossas praias e complexos são, de resto, cada vez mais as praias de eleição para grande parte dos madeirenses e daqueles que nos visitam, e isso justifica o investimento que têm vindo a ser feito nestes espaços pelo actual executivo”, acrescentou Idalina Perestrelo apontando como exemplos o novo elevador da Barreirinha e as recentes obras de requalificação e manutenção nas Poças do Gomes e no Lido.

Com a nova imagem institucional, a Frente Mar pretende dar “um impulso estético rumo à modernização da marca, respeitando a tradição e a identidade” dos seus oito complexos balneares (Barreirinha, Lido, Lido Poente, Poças do Gomes, Ponta Gorda, Praia Formosa, Praia de São Tiago e Praia do Gorgulho), através da concepção de um logótipo para cada um destes espaços.

Por outro lado, a nova mascote promocional da Frente Mar é a gaivota MariSol, inspirada na figura de um ave marinha, “com o intuito de intervir, quer em eventos pedagógicos, quer em actividades de lazer dinamizadas pela Frente MarFunchal, de modo a sensibilizar para questões como a segurança nas praias e a educação ambiental”, realça a CMF.

No final da apresentação a vice-presidente agradeceu ainda “a dedicação de toda a equipa que, ao longo do ano, trabalha para que os nossos utentes possam usufruir de espaços que são de todos, com a máxima qualidade e segurança”.