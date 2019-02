Forte agitação marítima condiciona acesso ao mar nos complexos da Frente MarFunchal

A Frente MarFunchal informa os utentes que devido à forte agitação marítima que se faz sentir junto à costa, os acessos ao mar nos complexos balneares encontram-se condicionados nas próximas horas.

A informação foi publicada há instantes na página de Facebook da empresa municipal, alertando ainda para o facto da piscina do Complexo Balnear do Lido ter algumas areias trazidas pelas ondas.

“A FMF pede desculpa e conta com a compreensão dos utentes do Lido, uma vez que as condições do mar não permitiram fazer a limpeza da piscina, que se encontra ainda com algumas areias trazidas pelas ondas, e apela a todos, residentes e turistas, para observarem as normas e medidas de segurança que o actual estado do mar impõe.