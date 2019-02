Fogo ainda consome antigo prédio da Insular de Moinhos

Três profissionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal e um autotanque estão neste momento de prevenção junto no antigo prédio da Insular de Moinhos depois do incêndio da noite de sexta-feira que destruiu todo o interior e o telhado e deixou em ruínas o edifício agora propriedade do grupo AFA. A presença dos bombeiros tem sido constante, até porque apesar de ter sido dado como extinto, continuam a arder pequenos fogos no interior.

Pelo menos até amanhã o contingente vai manter-se no local, sendo rendido de três em três horas. Só depois de o Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) se pronunciar sobre a estabilidade da fachada e da chaminé será dada luz verde ou não para a circulação na Travessa da Malta e na zona circundante ao prédio histórico.