Flores de Maio candidata o borracho às ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’

Através de uma nota de imprensa, a Associação Grupo Cultural Flores de Maio (AGCFM) revela que vai candidatar o conhecido borracho à 9.ª edição das ‘7 Maravilhas’, no âmbito da Cultura Popular, na categoria ‘Artefactos’. Esta é a primeira vez que a associação se candidata a este concurso, sendo que o período de apresentação das propostas termina no próximo dia 8 de Março.

O borracho, utensílio feito da pele de cabra ou cabrito, era utilizado para o escoamento do vinho americano, transportado por um grupo de homens designados de borracheiros. De acordo com Virgílio Caldeira, presidente da direcção da Flores de Maio, a pertinência desta candidatura deriva do facto de que “a associação sempre teve o cuidado de preservar esta imagem, muito genuína, do borracho e do borracheiro, com uma identidade própria de transporte do vinho para as freguesias mais próximas e outras mais distantes, evidenciando a riqueza do património cultural desta freguesia”.

As ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’ são uma iniciativa que pretende valorizar e reconhecer o património cultural material e imaterial das várias regiões e localidades do país, contribuindo para a diferenciação e promoção territorial, contemplando várias categorias. Na categoria ‘Artefactos’, consideram-se todos os objectos feitos pelo homem em qualquer material, que fornecem indicações sobre a época a que pertenceram e que sejam utilizados com cariz utilitário, quer para as vivencias do quotidiano, quer para as funções produtivas.