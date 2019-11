Festas de finalistas com controlo reforçado

Bom dia. As festas de finalistas do ensino secundário, na Madeira, vão ser alvo de um controlo reforçado.

O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira explica que a autorização de bailes nas escolas do Funchal ficará sujeita à utilização de pulseiras por parte dos estudantes, indicando se são ou não maiores de idade. Limitar o consumo de álcool é o objectivo da iniciativa da Câmara, numa matéria que poderá ser lida ao pormenor na página 13 do seu matutino.

Eis os restantes temas que merecem destaque de primeira página:

‘Extracção de inertes põe organismos públicos em choque’

Empresa Águas e Resíduos da Madeira previu retirada de grande quantidade de pedra e areia da praia da Tabua, no caderno de encargos adjudicado à Afavias, mas a Direcção do Ordenamento do Território sempre vincou que “é expressamente proibida a extracção de inertes na costa” (Páginas 24 e 25);

“O que é a Madeira enquanto destino turístico?”

Presidente da Ordem dos Economistas pede a definição da imagem de marca da Região, no dia em que arranca a Conferência Anual do Turismo (Páginas 26 e 27);

‘TAP reforça voos no Natal’

Companhia disponibiliza mais 500 lugares por dia na quadra festiva (Página 14);

‘Summer Opening’20 traz Deejay Telio’ (Página 32).

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.