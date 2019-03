Farmácia do hospital “é fundamental para a prestação de cuidados de saúde”, diz PSD

O Grupo Parlamentar do PSD visitou esta sexta-feira a farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, um serviço que, conforme salientou o deputado João Paulo Marques, “é fundamental para a prestação de cuidados de saúde aos utentes do nosso Serviço Regional”.

“É preciso que as pessoas tenham a noção de que todo o abastecimento de medicamentos ao Serviço Regional de Saúde provém daqui desta farmácia hospitalar”, disse, salientando que esta visita teve por objectivo conhecer o funcionamento deste serviço “e o trabalho excelente que é desenvolvido pelos seus profissionais”.

O deputado lembrou que o Governo Regional, através do IASAÚDE, foi recentemente distinguido pelo Infarmed pelas boas práticas na área do medicamento e pela implementação da via-verde do medicamento.

“Apesar de este ser um projecto que também está implementado ao nível nacional, a via-verde do medicamento na Madeira não só abrange mais medicamentos como, precisamente por isso, garante uma maior eficácia e uma maior segurança aos nossos doentes”, sustentou o deputado, acrescentando que “a política pública do medicamento na Madeira vai muito para além da via-verde: É preciso que as pessoas tenham a noção de que Governo Regional investe só nesta farmácia hospitalar 40 milhões de euros, por ano, em medicamentos e outros 30 milhões em comparticipações pagas directamente ao utente, através do IASAÚDE”.

“Dessa quantia global de 70 milhões de euros que é investida em medicamentos, 30% é gasta em inovação, em medicamentos inovadores, e, portanto, com esta visita à farmácia hospitalar, o Grupo Parlamentar do PSD quer destacar, não só o trabalho de grande valor de todos estes profissionais, mas também a política de investimento na área do medicamento que, certamente, satisfaz não só os profissionais, mas também os utentes que dela beneficiam todos os dias”, afirmou.