Famílias não pagam mensalidade das creches relativa ao mês de Abril

É outro dos anúncios feitos por Miguel Albuquerque, nas medidas de apoios às famílias, face ao momento actual. As famílias estão isentas do pagamento da mensalidade relativa ao mês de Abril nas creches e estabelecimentos de ensino público e privados.

“Tendo em conta que o pagamento das mensalidades dos estabelecimentos de ensino público e privados deveriam ocorrer até ao dia 8 do próximo mês de Abril, o GR decidiu que não haverá, no mês de Abril, lugar a qualquer pagamento de mensalidade nas creches e estabelecimentos de ensino públicos e privados”, disse o presidente do Governo Regional.

“Para assegurar liquidez e pagamentos de salários dos estabelecimentos privados, o Governo Regional irá manter as condições contratuais e compensar esses estabelecimentos das perdas financeiras decorrentes do não pagamento das mensalidades”, acrescentou Albuquerque.

O pagamento pelas famílias relativamente à alimentação nas escolas e não foram utilizados em Março serão deduzidos no próximo pagamento quanto eles ocorrerem.

Estas medidas de apoio às famílias no âmbito do ensino terão um impacto de estimado em 3 milhões de euros e abrange 15 mil alunos.