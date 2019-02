Faltam 459 milhões da Lei de Meios. Esta é a manchete da edição do DIÁRIO desta quarta-feira. Nove anos após a tragédia do 20 de Fevereiro muito há a fazer, na recuperação de infra-estruturas e no realojamento de seis famílias. Governo vai aplicar, este ano, 77 milhões de euros em obras decorrentes da intempérie. Na Ribeira da Tabua há um troço que continua a preocupar populares e a Câmara da Ribeira Brava.

“Marítimo tem plantel para se manter na I Liga”. Carlos Pereira não acredita na descida de divisão e sublinha que o clube tem sabido dar a volta às situações mais difíceis. Uma entrevista para ler no DIÁRIO desta quarta-feira.

Bloco de partos do hospital já funciona, outro dos assuntos em destaque nesta edição.

Gangue romeno viaja com regresso em aberto. Conheça toda a história.

Seis ‘Lojas com História’ vão ser distinguidas. Saiba mais na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira.