Externato Adventista do Funchal oferece 120 kits de higiene à Associação CASA

No âmbito da comemoração do Dia Internacional para a Irradicação da Pobreza, as famílias dos alunos do Externato Adventista do Funchal, em colaboração com a Farmácia do Funchal e a Mais Clínic, elaboraram cerca de 120 kits de higiene para oferecer à Associação CASA Centro de Apoio aos Sem abrigo).

A iniciava insere-se num conjunto de actividades desenvolvidas no âmbito do projecto educativo do Externato.