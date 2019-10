Exposição ‘Missão no Iraque’ inaugurada no Madeira Shopping

No dia 11 de Outubro, foi inaugurada a exposição itinerante denominada por ‘Missão no Iraque’, no Madeira Shopping, com a presença dos representantes das unidades militares do Exército, sediadas no arquipélago da Madeira, dos militares que integraram o 8º Contingente Nacional da Operation Inherent Resolve, no Iraque entre Novembro de 2018 e Abril de 2019, do Comandante da Zona Militar da Madeira, Major General Carlos Perestrelo, do Secretário Regional da Agricultura Humberto Vasconcelos, em representação do presidente do Governo Regional e em representação do presidente da Câmara Municipal do Funchal, o vereador Ruben Abreu.

A exposição é constituída por um repertório fotográfico, das actividades desenvolvidas por este contingente, desde o seu aprontamento na Madeira até às actividades de formação ministradas às forças iraquianas.

Esta exposição estará patente no Madeira Shopping até 20 de Outubro, após o qual regressará ao Regimento de Guarnição n.º3 , onde estará aberta ao público de 22 a 25 de Outubro, no âmbito das iniciativas das comemorações do Dia do Exército.