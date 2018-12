Expectativas elevadas no Mercado de Usados da ACIF

Cerca de 200 automóveis de nove empresas vão estar em exposição até domingo, no Mercado de Usados da ACIF, iniciativa que abriu as portas esta tarde no Centro de Feiras do Madeira Tecnopólo.

Um evento em que os empresários do ramo automóvel depositam grandes esperanças para a realização de negócio, atendendo à variedade de viaturas em exposição, dos mais acessíveis aos mais caros, um pouco à medida das possibilidades de cada comprador.

Este primeiro dia de feira contou com a presença do secretário regional do Equipamento e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, que na oportunidade considerou que esta é uma iniciativa “muito válida”, que surge “numa altura boa do ano”. O governante lembrou que este sector “passou por períodos de algumas dificuldades”, mas que nos últimos tempos “tem evoluído muito positivamente”.

Amílcar Gonçalves aludiu ao facto de este evento relacionar-se com “a economia circular, que hoje em dia está muito em voga”, acrescentando que “é muito importante numa ilha que o mercado de usados seja muito dinâmico e forte”. O governante lembrou que “em termos racionais faz todo o sentido comprar um carro em segunda mão”, sublinhando que em pouco mais de duas horas de feira “já há carros vendidos, o que é um excelente sinal”.

Refira-se que este Mercado de Usados da ACIF está aberto todos os dias até domingo. Amanhã das 13 às 22 horas, na sexta-feira entre as 13 e as 23, no sábado das 10 às 23 e no domingo das 10 às 20.