Executivo socialista de Machico reprova recomendação para manter os miradouros de Machico

Os vereadores do PSD consideram que o reconhecimento da importância do papel dos bombeiros no bem-estar e segurança da população é fundamental, razão pela qual apresentaram em reunião de Câmara um voto de congratulação, que foi aprovado por unanimidade, pelo pagamento de 10 % de IRS sobre as ajudas compensatórias pelo serviço de voluntariado, considerando que o Governo da Madeira vai isentar os bombeiros do pagamento de 10% de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS) relativo às compensações no âmbito da prestação do serviço voluntário.

Na mesma reunião, o PSD apresentou também um voto de recomendação para a manutenção assídua dos miradouros do Pico do Facho e Francisco Alvares Nóbrega, que oferecem excelentes recursos paisagísticos para quem nos visita, mas onde se constata uma inaceitável degradação contínua. Para os autarcas social-democratas, esta não é uma situação recomendável para uma terra que aposta no turismo e com a agravante de estes serem pontos de enorme afluência de visitantes.

O PSD salienta que são muitas as reclamações de residentes e de quem trabalha com o turismo, mas, lamentavelmente o executivo socialista, insensível a esta causa, reprovou este voto de recomendação.