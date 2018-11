“Eu confiava inicialmente naquilo que foi dito pelo senhor primeiro-ministro”, diz Albuquerque sobre novo hospital da Madeira

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse que não acredita em nada do que os socialistas dizem em relação ao novo hospital da Madeira.

“Eu confiava inicialmente naquilo que foi dito pelo senhor primeiro-ministro na Madeira, que não corresponde àquilo que foi aprovado em conselho de ministros e não sei o que é que afinal o Estado vai fazer, porque o que o senhor primeiro-ministro disse quando esteve na Madeira é que o Estado ia financiar o novo hospital em 50%, quer ao nível construção quer ao nível dos equipamentos, e foi justamente para clarificar esta questão que o PSD apresentou na Assembleia da República uma proposta onde deixava claro, em termos de montante, metade do valor da construção e do equipamento. Essa proposta foi chumbada pelo BE, pelo PS e pelo PCP. Portanto, neste momento, podem dizer que vão construir o céu na terra que eu não acredito”, afirmou, esta manhã, na Escola de Santa Cruz.

Albuquerque referiu que, mesmo assim, a obra vai avançar, até porque a Madeira não pode ficar à espera “destas aldrabices” e “destas jogadas a nível partidário”.

“Nós estamos a ser vigarizados constantemente pelos partidos da esquerda”, sustentou.

O presidente do Governo Regional disse ainda que é o executivo apoio a formação desportiva e as infra-estruturas desportivas pois, no seu entender, é melhor financiar o desporto, até porque, assim, os jovens não enveredem por caminhos desviantes. Isto quando confrontado sobre os 20 milhões de euros que serão dados para o Estádio do Marítimo.