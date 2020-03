Estado de emergência reduz significativamente idas ao hospital

Neste que é o primeiro dia de ‘estado de emergência’, até meio da manhã as dez corporações de bombeiros da Região haviam realizado apenas sete transportes de emergência pré-hospitalar. Os Bombeiros Sapadores do Funchal, com três idas às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e um outro transporte de doente ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, foi a corporação com mais trabalho nas dez primeiras horas desta quinta-feira. Os restantes serviços de doentes vítimas de doença súbita foram prestados pelas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, dos Bombeiros Municipais de Machico e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, cada corporação com apenas uma saída.

As restantes cinco corporações não tinham sido ainda solicitadas para qualquer serviço depois da meia-noite.