Escolas Internacionais Glion e Les Roches promovem encontros com estudantes no Funchal

Duas das mais prestigiadas escolas internacionais de administração de hospitalidade – Glion e Les Roches, promovem esta semana no Funchal, entre os dias 5 e 6 de Novembro, reuniões personalizadas em várias instituições de ensino, para dar a conhecer os cursos a serem ministrados nos Campus da Suíça, Espanha, China e Reino Unido em Fevereiro e Setembro de 2020.

A ideia passa por “atrair futuros talentos e adequar as várias tipologias formativas a todos os jovens portugueses que pretendem dar continuidade internacional ao seu percurso académico”, refere nota da empresa de recrutamento da Glion e Les Roches. Nestes encontros, os jovens podem obter todas as informações necessárias sobre o funcionamento das escolas, o método de ensino, as oportunidades de carreira e esclarecer eventuais dúvidas.

Com base na filosofia suíça de ensino, a Glion e a Les Roches procuram na Madeira, alunos com um perfil internacional, que gostem de viajar, tenham bom nível de Inglês e interesse pela indústria hoteleira.

Pedro Martins, responsável pelo recrutamento da Glion e Les Roches em Portugal, refere que estas instituições “contam com um elevado grau de notoriedade” e “crescem a cada ano, junto de alunos e empregadores em todo o mundo”.

Os encontros individuais decorrem no Hotel Pestana Casino Park, das 14h às 18 horas e devem ser agendados através do e-mail [email protected]