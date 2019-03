Escola Secundária Jaime Moniz promove debate sobre ‘Percursos de Vida’

A Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) promove o painel de debate ‘Percursos de Vida’, no dia 20 de Março, pelas 11h30.

Este estabelecimento de ensino tem vindo a desenvolver painéis de debate, com o objectivo de oferecer aos seus alunos um contacto directo com profissionais de diferentes áreas, dando-lhes a conhecer várias opções de vida e o resultado das mesmas.

“Pretende-se, assim, ajudá-los a enveredar por um caminho profissional que os realize, atendendo às suas vocações e sonhos”, revela através de uma nota de imprensa,

Neste dia, na Sala de Conferências da ESJM, entre as 11:30h e as 13:00h, os alunos terão, desta vez, a possibilidade de conhecer profissionais ligados à área do turismo, pessoas que ajudam a tornar a ilha visível ao mundo, contribuindo para a sua sustentabilidade.

A iniciativa contará com a presença da secretária Regional do Turismo e da Cultura, Paula Cabaço, do administrador do Grupo Portobay, André Caldeira, do Chef. Benoît Sinthon e da Guia de Turismo, Filipa Caldeira.