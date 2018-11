Escola Horácio Bento recebe parceiros estrangeiros do projecto Erasmus +

A Escola Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, recebe esta semana, de hoje até sábado, dia 17, os parceiros do Projecto Erasmus + ‘News from a Greener Europe’. Serão nove professores e 15 alunos oriundos de Itália, Espanha, Letónia e Lituânia, naquela que será a quarta mobilidade internacional envolvendo alunos que irão partilhar vivências nas famílias madeirenses que se ofereceram para os acolher, enriquecendo os efeitos da mobilidade e proporcionando aos colegas estrangeiros, momentos de descontracção e aprendizagem de outros hábitos e costumes.

A cerimónia de abertura da semana de mobilidade acontece amanhã, dia 13 de Novembro, a partir das 10 horas. O projecto visa o estudo, a promoção e a divulgação das boas práticas ambientais em cada uma das cidades parceiras, através da criação de vídeos e ‘spots’ publicitários que são noticiados a nível interno e externo.

Ao longo da semana, decorrerão diversas visitas de carácter cultural que contribuem para a promoção da realidade ambiental da Região junto dos parceiros, contribuindo para um crescimento da consciência nesta área sensível e fundamental.