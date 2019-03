Escola Francisco Franco realiza arraial madeirense alusivo aos 600 anos

A Escola Secundária Francisco Franco realiza esta sexta-feira, 29 de Março, através do Grupo de Dança, Grupo e Clube de História, um arraial para assinalar os 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo.

A actividade pretende recriar um ambiente de arraial madeirense, inspirado nos sabores e saberes do século XVI, onde serão apresentadas várias performances de dança, leitura expressiva, música e jogos. Decorrerá, também a venda de produtos em barraquinhas, o que constituirá uma oportunidade para degustar alguma iguaria da gastronomia madeirense.

O arraial 600 anos decorre entre as 16h e as 21 horas, no pátio interior da Escola Secundária.