Escola da Ribeira Brava está na lista das 10 piores do país

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, é uma das 10 piores escolas do país, à semelhança de outras nove, de Lisboa, Porto, Setúbal, Portalegre e Açores.

A melhor escola pública aparece no 27.º lugar no ‘ranking’ das médias em exame nacional no secundário em 2018, melhorando apenas uma posição em relação ao ano anterior, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação.

Fica no Porto a melhor escola pública nos exames nacionais de 2018: a Escola Básica e Secundária Clara de Resende, com 488 exames realizados, ficou em 27.º lugar com uma média de 12,88 valores, sendo a única escola pública entre as 30 melhores, mas ainda assim a surgir um lugar acima da escola pública melhor classificada em 2017, que foi a Secundária Garcia de Orta, também no Porto.

Na análise da Lusa aos dados do Ministério da Educação, tendo em conta os resultados dos alunos internos das escolas que realizaram pelo menos 100 exames, as escolas que fecham o ‘pódio’ dos estabelecimentos públicos são a Escola Secundária Infanta D. Maria, em Coimbra, com uma média de 12,73 valores em 858 exames realizados, que a colocam em 32.º lugar na lista, e a Escola Secundária Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim, que, com 989 exames, conseguiu uma média de 12,53 valores, ficando em 34.º lugar.

Entre as 50 melhores há ainda mais oito estabelecimentos públicos, mas os privados dominam o topo da tabela, como tem sido regra nos últimos anos.

O Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, lidera a tabela dos colégios privados, à semelhança do ano anterior, mas também em termos absolutos, com a média mais alta nos exames de 2018: uma nota de 15,51 valores em 445 exames realizados.

Seguem-se na lista os Salesianos do Estoril, em Cascais, o Grande Colégio Universal, no Porto, o Colégio St. Peter’s School, em Palmela, e o Colégio Manuel Bernardes, em Lisboa, que fecha a lista das cinco melhores médias com uma nota em exames de 14,58 valores.

Entre as 10 médias mais baixas nos exames de 2018 há apenas uma escola privada e no estrangeiro: a Escola Portuguesa Rui Cinatti, em Díli.

Quadro das 10 melhores e 10 piores classificadas

Escola Distrito Média CIF Média Exame (Valor) Média Exame (%)

Melhores:

Colégio Nossa Senhora do Rosário - Porto - 17,39325843 - 15,50539326 - 155,0539326

Salesianos do Estoril Escola - Lisboa - 15,08256881 - 14,79495413 - 147,9495413

Grande Colégio Universal - Porto - 16,35416667 - 14,62083333 - 146,2083333

Colégio St. Peter’s School - Setúbal - 15,31092437 - 14,60546218 - 146,0546218

Colégio Manuel Bernardes - Lisboa - 15 - 14,57935223 -145,7935223

Colégio Moderno - Lisboa - 15,52009456 - 14,56099291 - 145,6099291

Colégio D. Diogo de Sousa - Braga 16,86634461 14,51256039 - 145,1256039

Colégio da Rainha Santa Isabel - Coimbra - 16,61173184 - 14,39413408 - 143,9413408

Colégio Luso-Francês - Porto - 16,52293578 - 14,21192661 -142,1192661

Salesianos de Lisboa - Lisboa - 15,35087719 - 13,82090643 - 138,2090643

Piores:

Escola Secundária José Cardoso Pires - Lisboa - 12,13294798 - 8,497109827 84,97109827

Escola B+S Prof. Ruy Luís Gomes - Setúbal - 12,75903614 - 8,478313253 - 84,78313253

Escola B+S Padre Manuel Álvares - Madeira - 13,98660714 - 8,470982143 - 84,70982143

Escola Secundária Seomara da Costa Primo - Lisboa -13,24933687 - 8,253580902 - 82,53580902

Escola B+S de Santo António - Setúbal - 13,19375 - 8,19875 - 81,9875

Escola B+S do Cerco - Porto -12,9040404 - 8,195454545 - 81,95454545

Escola B+S Prof. Mendes Remédios - Portalegre - 12,55045872 - 8,169724771 - 81,69724771

Escola Portuguesa Ruy Cinatti,Díli - Estrangeiro - 13,43859649 - 8,135087719 - 81,35087719

Escola B+S de Lajes do Pico - R. A. Açores - 13,13709677 - 8,056451613 - 80,56451613

Escola Secundária de Alcácer do Sal - Setúbal - 13,7 - 7,940454545 - 9,40454545