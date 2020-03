Escola da Lombada distinguida com galardão “eTwinning”

A Escola Básica com Pré-Escolar da Lombada foi distinguida por mais um ano com o galardão europeu eTwinning, informa aquele estabelecimento de ensino.

O Selo Escolar eTwinning foi introduzido em 2017 para reconhecer e recompensar o envolvimento, o empenho e a dedicação não apenas dos professores eTwinning individuais, mas também de equipas de professores e líderes escolares dentro da mesma escola. O processo de candidatura para o selo começou em Dezembro de 2019 e fechou em Fevereiro de 2020.

O conceito de reconhecimento do trabalho realizado no eTwinning existe desde o início, estando os Quality Labels à disposição dos professores para os seus projectos, tanto a nível nacional como europeu. No entanto, esses Selos são aplicados apenas ao trabalho de professores individuais em projectos. A fim de reconhecer o trabalho realizado ao nível da escola, foi agora disponibilizado um novo Selo para solicitar – o Selo da Escola eTwinning.

O princípio subjacente a este novo Selo é que o eTwinning quer reconhecer e avaliar o envolvimento, o empenho, a dedicação não só dos eTwinners dispersos, mas também de equipas de professores e líderes escolares dentro da mesma escola.

O conceito de alcançar o estatuto de uma escola eTwinning é o de uma jornada de desenvolvimento com componentes que podem ser avaliados objectivamente. Não é uma competição, mas sim uma progressão de um nível para o outro.

Consciencialização sobre o uso responsável da internet, colaboração activa de docentes nas actividades, pelo menos dois grupos de alunos envolvidos em projectos, professores participantes e empenhados em eventos educativos e ainda o facto da escola mostrar publicamente o sei envolvimento no eTwinning são os critérios fundamentais para atingir este galardão.

Destaque-se que este estabelecimento de ensino já trabalha activamente nesta plataforma digital desde 2013/2014, vendo sempre e todos os anos, o seu trabalho reconhecido.