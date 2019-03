Equipas da CMF já fazem limpeza após passagem do grande cortejo de Carnaval da Madeira

Após o grande cortejo de Carnaval desta noite, já está a decorrer a habitual operação de limpeza nas ruas do Funchal por parte das equipas da autarquia funchalense, incluindo a varredura e lavagem dos arruamentos, recolha dos resíduos e recolha dos contentores.

Para além do troço onde decorreu o desfile (Avenida do Mar e Avenida Sá Carneiro), também estão a ser mantidos limpos os restantes espaços do centro do Funchal onde há afluência de foliões, em especial, a Avenida Arriaga, a Praça do Povo e a Praça do Mar.