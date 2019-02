Entrega de apoios do IDE e diplomas na Bartolomeu Perestrelo contam com Albuquerque

O Presidente do Governo Regional estará presente, amanhã, dia 27 de Fevereiro, pelas 10 horas, na cerimónia de entrega de apoios do Instituto do Desenvolvimento Empresarial (IDE) a empresas madeirenses, em evento que decorre pelas dez horas, no auditório do IVBAM.

Nesta cerimónia, serão entregues pagamentos no valor global de 3,67 milhões de euros, sendo 551 mil euros provenientes do orçamento regional. No total, são apoiados 104 projetos.

Refira-se que todos os apoios aprovados e concedidos ao abrigo dos sistemas de incentivos são transversais e abrangem todos os concelhos da região. Neste momento, foram já aprovados 2.989 projetos, que permitiram a criação de 1.186 novos postos de trabalho.

Amanhã, serão entregues verbas referentes a 80 projectos SI de apoio ao Funcionamento, no valor de 1,77 milhões de euros, e 24 projetos SI de apoio ao Investimento, no valor de 1,91 milhões de euros.

Depois, às 11h45, presidirá à cerimónia de entrega de troféus e diplomas de ‘Mérito Escolar’ da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo, no auditório desta escola.

A distinção é atribuída em cada ano escolar, sob proposta devidamente fundamentada do conselho de turma, aos alunos que apresentam uma média igual ou superior a 4,8 e, cumulativamente, bom comportamento.

Nesta cerimónia serão entregues prémios a 49 alunos de todos os ciclos e de todos os anos de escolaridade (mérito escolar)

No presente ano lectivo, a escola Bartolomeu Perestrelo tem 860 alunos desde o pré-escolar até ao 9º ano de escolaridade, 123 professores e 42 funcionários (administrativos, assistentes operacionais, e técnicos superiores).

No seu projecto educativo, o principal lema daquela escola é “Construir sonhos”, tendo como princípios básicos as práticas inclusivas na diversidade, promotoras da igualdade de oportunidades e a organização pedagógica sustentada no rigor das estruturas de coordenação pedagógica e pela articulação e gestão curricular harmoniosa entre os ciclos de ensino.

São ainda pilares a dimensão humana alicerçada nos pilares fundamentais da ética humanista, “Aprender a aprender” e refletir sobre o próprio processo da aprendizagem e o desenvolvimento da criatividade, enquanto capacidade de responder de forma inovadora a estímulos diferenciados que vão das áreas artísticas, culturais, científicas, comunicação e desportivas.