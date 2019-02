Entrada de Youtubers na Escola Horácio Bento de Gouveia é dos vídeos mais vistos

O vídeo de 10 minutos que resume a passagem dos jovens youtubers do ‘Team Strada’ na Madeira, com um vídeo colocado há um semana e que está a ser um sucesso de visualizações, comentários e partilhas. Neste momento, entre os mais vistos do grupo.

Além da popularidade entre os mais jovens, a entrada e permanência dos mesmos dentro da Escola Horácio Bento de Gouveia, em pleno período de aulas, e que acabou por virar de ‘pernas para o ar’ o estabelecimento, também tem gerado crítica de pais e encarregados de educação.

Os momentos, em resumo, ao qual intitularam “Invadimos uma escola *polícia chamada*” já teve à data de hoje mais de 122 mil visualizações, 11 mil ‘Likes’ e quase 3 mil comentários e é já dos vídeos mais vistos deste grupo de youtubers que se denomina ‘Team Strada’, cuja página tem mais de 113.300 subscritores.

Composto por 10 jovens e irreverentes utilizadores do maior portal de vídeos do mundo, este grupo aderiu ao Youtube há menos de um ano (4 de Abril de 2018) e os seus vídeos já têm mais de 10 milhões e 374 mil visualizações.

Refira-se que numa lista de 86 vídeos feitos pelo grupo neste período, o que foi publicado há uma semana no Funchal já figura entre os mais vistos (34.º), já rivalizando com outros carregados há meses. Neste particular, o mais visto deste grupo foi colocado há cinco meses e tem 436 mil visualizações, o vídeoclip oficial do grupo ao estilo Rap.

Curiosamente, outro vídeo feito na Madeira foi carregado pelo mesmo grupo no início do mês tem perto de 107 mil visualizações e intitula-se “Quase perdemos o voo para casa”, contando ainda quase 10 mil gostos e seis centenas de comentários.