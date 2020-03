Encontro de Teatro Escolar serve para “potenciar talentos”

Já arrancou mais uma edição do XXVIII Regional de Teatro Escolar – Carlos Varela, no qual participam oito escolas de segundo, terceiro ciclos e secundário. Esta manhã, na abertura do evento, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, reiterou que as escolas não são apenas “espaço de aquisição de conhecimento”, mas sobretudo espaços onde se adquirem valores de cidadania.

Em relação ao encontro de teatro, que decorre até 6 de Março, juntando toda a comunidade educativa, o governante agradeceu à Escola Secundária Jaime Moniz por “manter vivo” um evento que muito tem contribuído, não apenas para honrar a memória de Carlos Varela, mas para “potenciar talentos”.

O painel de jurados é formado por Ana Amaro, do departamento de Relações Públicas e Marketing, da Câmara Municipal do Funchal; Catarina Faria, do Teatro Municipal Baltazar Dias; Duarte Rodrigues, da Direcção de Serviços de Educação Artística; Eduardo Luíz, da Associação Teatro Experimental do Funchal; Maria José Varela Costa, da Associação Contigo Teatro; e Yury Rykunov, do Conservatório – Escola Profissional das Artes.

Para a cerimónia de encerramento, a 6 de Março, está prevista a actuação do grupo de ginástica rítmica e acrobática ‘O Liceu’, seguindo-se a apresentação de ‘Olimpíada do Livro’, adaptação e encenação de Xavier Miguel, levado a cena pelo Teatro Bolo do Caco.