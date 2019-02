Encerramento da entrada e saída da via rápida Nó 18, em Gaula

A Vialitoral - Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A. informa que, devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito os seguintes ramos: entrada da Via Rápida no nó 18 (Gaula) Norte, no sentido Machico - Funchal, no dia 26 de Fevereiro, terça-feira, das 08 horas às 22 horas e saída da Via Rápida pelo nó 18 (Gaula) Sul, no sentido Funchal - Machico, no dia 28 de fevereiro, quinta-feira, das 08 horas às 22 horas.

Sugerem-se como alternativas, as entradas e saídas na VR1, através dos nós 17 (Porto Novo) e 19 (Boaventura), consoante a situação que esteja em causa.