EMIR assinala amanhã 20 anos de actividade

A EMIR assinala amanhã, 29 de Março, 20 anos de actividade com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

As cerimónias estão marcadas para as 17 horas, na sede do Serviço Regional da Protecção Civil, na Cancela.

A EMIR é, presentemente, coordenada pelo médico António Brazão, que lidera igualmente o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER).

A Equipa Médica de Intervenção Rápida é composta por 15 médicos e 10 enfermeiros, enquanto que o SEMER já tem 44 profissionais, incluindo os técnicos diferenciados que funcionam no âmbito do novo Sistema de Triagem e Aconselhamento Electrónico.