Emigrantes do Reino Unido solidários com Liga Contra o Cancro da Madeira

É pela terceira vez consecutiva que se organizou um jantar de angariação de fundos para a Delegação Regional da Madeira da Liga Contra o Cancro no Reino Unido.

O jantar decorreu ontem no restaurante “The Village”, em Londres, e contou com a presença do presidente da referida delegação, Ricardo Franco, no qual participaram 170 emigrantes.

O evento foi organizado por dois embaixadores madeirenses, Zita Silva, uma emigrante natural da Ribeira Brava, e por Paulo Gouveia, um emigrante natural de Santana.

Ricardo Franco referiu que a comunidade madeirense no Reino Unido já enviou 31 mil euros para a Delegação Regional da Madeira da Liga Contra o Cancro sem contar com este jantar.

Durante o jantar houve tempo para um leilão, com produtos oferecidos pelos emigrantes, mas também da Madeira foram diversas camisolas do Marítimo, do Nacional e da Associação Desportiva de Machico e que foram oferecidos pelos próximos clubes para esta causa.

O presidente da delegação regional da Liga disse “que a Liga vive de donativos e é com estes donativos que conseguem ajudar os doentes de cancro” e terminou louvando a dinâmica solidária realizada pelos emigrantes madeirenses e de uma forma especial a Zita Silva e a Paulo Gouveia.