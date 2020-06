Embaixada Britânica em Portugal apoia Conferência ‘Regional Helix 2020’ do ISAL

A Embaixada Britânica em Portugal decidiu conceder a chancela de apoio institucional à ‘Regional Helix 2020 - Internacional Conference’, organizada pelo ISAL, para a divulgação deste evento científico e cultural, dedicada este ano à Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento e que se realizará pela primeira vez na Madeira, entre os dias 29 de Junho e 1 de Julho de 2020, com transmissão online.

“É com muita honra que o ISAL recebe o apoio institucional da Embaixada Britânica em Portugal, muito vindo a contribuir para dignificação e divulgação do evento a nível internacional”, acrescenta.

Dimitrios Buhalis, catedrático do departamento de Hotelaria e Turismo, na Universidade de Bournemouth, será um dos oradores da sessão de encerramento do próximo dia 1 de Julho.

Foi membro fundador e ex-presidente (2010-2014) da Federação Internacional de Tecnologias de Informação em Viagens e Turismo (IFITT). Membro do Conselho Executivo dos membros afiliados da Organização Mundial das Viagens das Nações Unidas (OMT) para os períodos 2013-2015 e 2017-2019.

Com especial relevo para a reflexão científica sobre as área do Turismo, da Inovação e Competitividade regional, a conferência pretende ser um fórum aglutinador de pensamento científico, possibilitando o estabelecimento de novas sinergias com instituições de ensino superior e centros de investigação científica e com agentes económicos e profissionais do sector.

Contará com a participação da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. e recebeu felicitações de Marcelo Rebelo de Sousa, através da Casa Civil.

O ISAL, vê assim, no reconhecimento da Embaixada Britânica em Portugal, a possibilidade de melhor divulgar a iniciativa e incentivar a produção e a investigação científica, fundamental no sector, com especial relevância atendendo à actual situação pandémica e à necessidade de propor estratégias para o futuro.