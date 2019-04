Em 2018 “o ISSM apoiou directamente 17.512 idosos”, diz Rita Andrade

“Em 2018, foram apoiadas 64 IPSS´s, com um montante de apoios financeiros concedidos superior a 22,1 milhões de euros (+22% que em 2014) o que evidencia a preocupação do Governo Regional em ser o mais abrangente possível junto de quem mais necessita. Dos mais carenciados”. A afirmação é de Rita Andrade, secretária da Inclusão e dos Assuntos Sociais, que esteve hoje na sessão de encerramento do ciclo de Palestras ‘Uma Luz Contra a Fome’, que se realizou no auditório Escola da APEL.

A governante continuou dizendo que a Região tem cerca 260 mil habitantes, sendo que cerca de 40 mil são pessoas com 65 e mais anos. E, no ano passado, “o ISSM [ Instituto de Solidariedade e Segurança Social] apoiou directamente 17.512 idosos”.

“Nas respostas e apoios sociais, posso referir que existem 15 Centros de Dia/Convívio, 24 Centros de Convívio, 19 Centros de Dia, 30 Lares, 3 Residências para Idosos, o Serviço de Ajuda Domiciliária com apoio a 3.489 idosos. Sendo muitas destas respostas o garante em termos de alimentação dos nossos idosos. O garante do seu bem-estar ao nível social e emocional, onde a alimentação desempenha um papel fundamental”, acrescenta, referindo “o Plano Regional para o Envelhecimento Activo (PREA) 2016-2019, que, na 2.ª avaliação, em 2017, já tinha sido executado em 91,2%”.

Tendo isto em conta, Rita Andrade disse que “o Governo Regional no âmbito das suas atribuições, reconhece os direitos dos cidadãos e assegura o cumprimento das suas obrigações, reforçando o princípio da equidade, visando sempre a garantia da protecção e a promoção da inclusão social através do Instituto de Segurança Social da Madeira”.

“Posso dizer que, para 2019, na linha dos anos anteriores, foi aprovado recentemente em Conselho de Governo uma resolução para a celebração de 11 Acordos de Cooperação entre o ISSM e 11 IPSS [nstituição Particular de Solidariedade Social] com vista a comparticipar as despesas/apoios do Programa de Emergência Alimentar até 31 de Dezembro de 2019, num valor próximo dos 1, 7 milhões de euros”, realçou, frisando que “este trabalho é feito com a ajuda de todos, por isso, gostaria de relevar o papel de todas as instituições que, todos os dias, estão no terreno”.