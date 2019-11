Elvio Sousa propõe audição parlamentar para debater Ferry entre a Madeira e o Continente

Élvio Sousa, Presidente do Grupo Parlamentar do JPP na ALRAM, declarou hoje, que irá intensificar neste mandato o seu trabalho relacionado com o tema ‘Ferry Madeira-Portugal Continental’.

O deputado informou ainda que a resistência que houve por parte do Governo Regional PSD, mais especificamente do Vice-Presidente Pedro Calado, “terminou somente após o período eleitoral, tendo finalmente acatado as ordens dos tribunais que indicavam a entrega ao JPP dos documentos pedidos há mais de um ano”, referiu, tendo salientado que, com base na informação recolhida e nas “discrepâncias entre o discurso emitido pelo Governo Regional e a realidade exposta nesses documentos”, será apresentado na Assembleia Legislativa da Madeira, um “requerimento para uma audição parlamentar com carácter de urgência ao Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e ao Vice-Presidente do Governo Regional, motivada pela importância que o tema tem para a economia regional e para os madeirenses”.

Élvio Sousa considera ainda que esta audição deveria ocorrer logo a seguir à apresentação do Programa do Governo e transmitida pelos audiovisuais da ALRAM para que a população possa acompanhar o debate e ser esclarecida devidamente acerca deste “melindroso tema”.