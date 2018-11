Eduardo Silva é o novo coordenador regional da Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES).

A Associação foi fundada a 30 de Julho de 2012, na cidade de Coimbra, com o escopo de intervir nos planos da Gerontologia Social.

Na senda do emergente fenómeno do envelhecimento da população, a ANGES é uma associação, sem fins lucrativos, cujo objetivo é a promoção de um envelhecimento ativo e bem-sucedido, nas suas mais diversas formas.

A associação tem como pilar o respeito pela pessoa idosa, propugnando um envelhecimento com qualidade.

A ANGES tem como fim colaborar com os poderes públicos e privados nos planos de intervenção relacionados com a Gerontologia Social, Criar órgãos (departamentos ou unidades de investigação) específicos para cada especialidade da Gerontologia, divulgar e promover o cuidar holístico do idoso, contribuir para o aperfeiçoamento dos profissionais desenvolvendo ações de formação na área.

Contribuir para o desenvolvimento, sustentabilidade e qualidade das respetivas respostas sociais, intervir junto dos mais velhos no sentido de promover a sua qualidade de vida, respeitando as suas especificidades e idiossincrasias, necessidades e exigências são outros dos propósitos da Associação.

A ANGES é presidia, a nível nacional por Ricardo Pocinho.

Na Madeira, a coordenação está a cargo de Eduardo Silva, 39 anos, natural do Concelho de Porto Moniz, com Mestrado Internacional e Interuniversitário em Gerontologia, especialidade em Gerontologia Social, pela Universidade da Madeira em coordenação conjunta com a Universidade de Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade dos Açores e Universidade de Gran Canária, concluído em 14 de novembro de 2012.

Desempenhou funções como Técnico Superior no Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E.) no Hospital Central do Funchal (HCF) entre 2010 e 2018. Atualmente exerce funções como Técnico Superior (Gerontólogo Social) no Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM e encontra-se responsável por coordenar o modelo de Avaliação e Intervenção Biopsicossocial da Pessoa Idosa num dos Estabelecimentos oficiais deste instituto.

Frequentou várias conferências, congressos e palestras e foi preletor em diversas ações de sensibilização, sessões, e ações de formação sobre o idoso, o envelhecimento e a intervenção gerontológica.

Colaborou e colabora com a comunicação social local com artigos de opinião e crónicas sobre o envelhecimento.