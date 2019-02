Edgar Silva afirma que novo hospital privado é outro exemplo dos “maus negócios na saúde”

A CDU realizou, nesta tarde, no Funchal uma iniciativa política sobre o hospital privado que será inaugurado nos próximos tempos na Madeira. Nesta iniciativa política, o coordenador Regional, Edgar Silva criticou quer o PS, quer o PSD, a Câmara Municipal do Funchal e o Governo Regional “pelas directas responsabilidades em diversas práticas lesivas do interesse público, em que o sector da saúde está enlameado por promiscuidades e negociatas”.

Edgar Silva disse que “o negócio da saúde tem no hospital privado um dos maiores mostrengos, envolvendo PS e PSD”.” Para a CDU importa chamar a contas quem licenciou a implantação do hospital privado numa área que não está destinada a equipamentos e serviços. Para a CDU é à Câmara do Funchal que se devem imputar responsabilidades por uma negociata que não só licencia aquela obra, como permitiu o multiplicar da volumetria do projecto inicial. Quem permitiu o aumento da volumetria e a multiplicação do número de camas de 56 para 100 no hospital privado em conclusão na zona da Nazaré/Amparo, no Funchal, é totalmente responsável pelos negócios da saúde na Madeira”, refere.

Edgar Silva disse ainda que “também o PSD e o Governo Regional devem ser chamados a contas, porque importa saber em que condições os governantes licenciaram a prestação de cuidados de saúde hospitalar a um projecto privado”. “Exigem-se respostas claras sobre cada uma das valências licenciadas no hospital privado”, acrescenta.

No entanto, para a CDU há uma outra questão que nas negociatas da saúde na Região requerem esclarecimento urgente, como afirmou Edgar Silva: “Como é que, quer o Governo Regional da Madeira, quer o Governo da República, podem aceder licenciar e negociar com um projecto hospitalar privado para a Madeira e ao mesmo tempo defender o investimento público no novo hospital público para a Madeira? Como é que o PS no Governo da República aceita licenciar os serviços privados, assim como o PSD no Governo Regional, quando se pretende a construção prioritária do hospital público com todas as valências necessárias para a Região?”.

Tendo isto em conta, a CDU considera que os responsáveis por todas estas formas de prejuízo do interesse público deverão ser inquiridos.