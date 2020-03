Easyjet programa 12 voos de resgate para os dias 19, 20 e 21

A EasyJet acabou de divulgar o plano dos voos de repatriação dos turistas que ainda permanecem na Madeira. Os voos de resgate serão efectuados nos próximos dias 19, 20 e 21 de Março, informou a assessoria do Gabinete do Secretário Regional do Turismo e Cultura.

Os voos virão sem passageiros da origem (voos posicionais), no entanto, os que vêm de Lisboa poderão trazer passageiros madeirenses que estão lá retidos, explica a companhia aérea.

A Easyjet apela aos passageiros que foram alvo de cancelamentos das viagens que efectuem a remarcação das suas viagens, através da ‘app’ ou no website da companhia.

Os horários dos voos podem via a sofrer alterações, pelo que a companhia pede que os interessados acompanhem possíveis actualizações nos referidos canais.

LISTA DE VOOS:

6 voos no dia 19 de Março

1 voo Funchal - Bristol

2 voos Funchal - Gatwick

1 voo Funchal - Lisboa

1 voo Funchal - Berlim

1 voo Lisboa - Funchal

5 voos no dia 20 de Março

1 voo Funchal - Bristol

1 voo Funchal - Gatwick

1 voo Funchal - Lisboa

1 voo Funchal – Manchester

1 voo Lisboa - Funchal

1 voo no dia 21 de Março

1 voo Funchal – Berlim