“É necessário desconstruir preconceitos e estereótipos”, diz secretária de Estado da Cidadania e Igualdade

Decorreu, há pouco, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, o debate ‘Ser Pessoa’, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que contou com a presença da secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

“Venho em particular [à Madeira] para conhecer este trabalho, uma peça escrita pela Ana Cristina Pereira, sobre a realidade de pessoas transexuais, especificamente de mulheres transexuais”, começou por explicar Rosa Monteiro, acrescentando que “esta é também uma oportunidade para fazermos aquilo que é necessário fazer, ou seja, informar, desconstruir preconceitos e estereótipos”

Rosa Monteiro falava à plateia sobre as dificuldades que os transsexuais se deparam no seu dia-a-dia, seja no seio familiar, ou na área da Saúde. Deu conta de um dado, que refere que apenas uma pessoa em cada dez transgénero consegue assumir, perante a família e a sociedade, a sua situação. Por fim, explicou que a falta de aceitação e rejeição leva a que essas pessoas tentem o suicídio ou acabem por se tornar sem abrigo.

A secretária explica assim que “os conceitos de ser mulher ou ser homem, que são criados e estão muitos assentes em concessões tradicionais que excluem muitas pessoas”, pareciam de ser desmitificados. Apelando a que se coloquem no lugar dou outro.

“Portanto, esse é o desafio, o de informar e combater os preconceitos que estão na base da discriminação”, concluiu.

A sessão contou ainda com um momento de debate com a plateia, estando presente alunos de vários agrupamentos escolares do Funchal. A iniciativa contou ainda com a presença da vereadora da Igualdade da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes.