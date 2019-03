O Congresso Internacional Lugares Pioneiros, Machico-Funchal: As Primeiras Aldeias Globais, já está a decorrer no Fórum de Machico. Trata-se de uma iniciativa conjunta dos Municípios do Funchal e de Machico com o intuito de “abrir caminho, impulsionar actividade e promover novas áreas de desenvolvimento, na fronteira da multi e da interdisciplinaridade”, conforme salientou a Presidente da Comissão Organizadora, Professora Doutora Luísa Paolinelli, na sessão de abertura do congresso que contou com a presença de diversas entidades, professores, congressistas e alunos que encheram a sala o fórum Machico. “É na errância do pioneirismo que há a possibilidade de redenção num mundo repleto de problemas, que incita a voltar a olhar, a construir novos ambientes, novos inícios e a começar a mudança”, referiu ainda Luísa Paolinelli.

Segundo a Presidente da Comissão Científica do Congresso, Professora Doutora Ana Cristina Trindade, em representação do Professor Doutor José Eduardo Franco, este congresso é pioneiro, uma vez que congrega áreas mais viradas para o passado e outras mais viradas para o futuro, “olha para trás, faz balanços, e olha para a frente, faz prospecção”. Cristina Trindade apelou ainda à importância do produto final deste congresso que será as atas, importantes repositórios e instrumentos de consulta e de conhecimento que ficarão para o futuro.

Em representação do Magnífico Reitor da Universidade da Madeira esteve o Professor Doutor Sílvio Fernandes que relevou a importância da empatia nas sociedades humanas, tendencialmente violentas, sublinhando que “só a cultura e a socialização permitem passar dessa fase para a empatia”, que o título deste congresso refere. Segundo o Professor, a primeira globalização iniciou-se com a povoação humana da Terra, a segunda foi iniciada pelos portugueses e a terceira foi permitida pelos avanços tecnológicos.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, referiu que este congresso não é uma competição pela celebração dos 600 anos mas sim uma oportunidade de reflexão na qual os municípios pioneiros devem ter uma palavra a dizer. Paulo Cafôfo falou da importância de sabermos o nosso lugar no passado e qual o nosso lugar no futuro, aproveitando as oportunidades da globalização, no entanto, atentos para o perigo de com isto “deixarmos de ser”, caso não estejamos cientes do nosso lugar e da nossa história. Segundo o autarca, a evolução civilizacional só aconteceu por via do confronto, por isso “é necessário impulsionar confrontos saudáveis”.

Por último, a Vereadora Mónica Vieira, em representação do Presidente da Câmara Municipal de Machico, município anfitrião deste primeiro dia de congresso, referiu que “a história da Madeira começou aqui”, em Machico, relembrando a luta dos machiquenses contra uma natureza hostil, a necessidade de “pensar novos olhares”, estando a autarquia de Machico empenhada em promover um espírito multidisciplinar.

Após a sessão de abertura seguiu-se a primeira conferência do dia a cargo da Professora Doutora Manuela Baptista, intitulada ‘Lugares Pioneiros: em prol de uma geografia descolonizadora do género’.

Os trabalhos seguem em Machico durante todo o dia de hoje. Amanhã, o Teatro Baltazar Dias será o anfitrião deste Congresso Internacional.