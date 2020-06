A Conferência Episcopal Portuguesa elegeu como novo vice-reitor do Pontifício Colégio Português o padre António Estêvão Fernandes, da Diocese do Funchal.

O sacerdote sucede, a partir do próximo dia 1 de Setembro, ao padre Jorge Ferreira da Diocese de Angra que termina o seu mandato e regressa à Diocese para assumir novos encargos pastorais.

O Colégio agradece a disponibilidade do padre António Estêvão em assumir agora esta missão ao serviço da comunidade e da Igreja, bem como a D. Nuno Brás, bispo do Funchal e já reitor do Colégio, “por generosamente conceder a sua autorização”.

Ao padre António Estêvão, em colaboração com o reitor, compete acompanhar os sacerdotes residentes no Colégio e proporcionar-lhes o ambiente propício para que eles possam continuar a sua formação permanente num ambiente de comunhão e fraterna amizade.

Perfil de António Estêvão Fernandes

Nasceu a 22 de Março de 1983, em Campanário, concelho de Ribeira Brava, na Madeira. Tendo frequentado o Seminário Diocesano do Funchal e o Seminário Maior do Patriarcado de Lisboa, recebeu a ordenação sacerdotal a 26 de Julho de 2008.

Após a ordenação, foi administrador paroquial, colaborador na Cúria Diocesana, secretário episcopal, director espiritual no Seminário Diocesano do Funchal e membro do Conselho de Presbíteros da Diocese.

Desde 2007 que é aluno na Faculdade de História e de Bens Culturais da Igreja da Pontifícia Universidade Gregoriana, no Departamento de Bens Culturais.