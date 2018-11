Domingo com chuva à tarde e mais quente

De acordo com as previsões do IPMA, o dia de domingo vai apresentar períodos de céu nublado, tornando-se muito nublado a partir da tarde. Há a possibilidade de ocorrerem períodos de chuva, em especial a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, soprando forte (até 40 km/h) nas terras altas, rodando para norte no final do dia. Na zona do aeroporto não está previsto vento com intensidade superior a 13,4 quilómetros do quadrante norte.

Prevê-se uma ligeira subida da temperatura máxima, que chegará aos 23º. A mínima será de 13º.

Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas virão de noroeste, com 1,5 a 2 metros. A sul, estão previstas ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar mantém-se nos 20ºC.