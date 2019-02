Dois terços dos 2.025 inquéritos por crimes de violência doméstica foram arquivados na Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Na manchete do DIÁRIO deste domingo saiba que nos últimos dois anos o Ministério Público da Comarca da Madeira tratou de 2.025 inquéritos por crimes de violência doméstica. Dois terços foram arquivados, muitas vezes com a ajuda do silêncio das vítimas. O nosso matutino descreve, nesta edição, seis casos de terror em casa.

Outro caso aconteceu na Calheta e marcou tragicamente o dia de ontem. Um derrocada num restaurante local, pelas 13 horas, deixou uma jovem cozinheira soterrada, tendo o óbito acabado por ser declarado já bem perto do final da noite.

Ainda sobre o ranking das escolas, Biologia e Física e Química está no ‘vermelho’. Nessas disciplinas, a Madeira foi a única região do país com média negativa.

Em termos desportivos, o Nacional vingou a goleada no Estádio da Luz. Os alvinegros venceram o Feirense por 4-0, com o reforço Rashidov a ser decisivo em campo.

Já no cômputo político, Paulo Cafôfo vai passar três dias nos Açores. O candidato a presidente do Governo Regional fará um périplo para conhecer “melhores exemplos” do arquipélago socialista. Já o seu oponente, Miguel Albuquerque, quer um candidato da Madeira às Europeias, à frente de Mota Amaral.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper que poderá subscrever de forma rápida aqui.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.